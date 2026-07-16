بمواصفات تنافسأبل.. كيف تُعيد HONOR تعريف الساعات المتوسطة الفاخرة؟

تقع ساعة HONOR Watch 6 الذكية ضمن فئة الساعات المتوسطة إلى الفاخرة، بمواصفات تضاهي ما هو متوفر حاليًا في السوق فهي تأتي بواجهة دائرية كلاسيكية، قطرها حوالي 46 ملم وإطار معدني بلون رمادي داكن أو أسود، ويحتوي على أرقام مستوحاة من ساعات الغوص.

ميزات ساعة HONOR Watch 6

وبشاشة عبارة عن لوحة AMOLED مقاس 1.46 بوصة بدقة 464×464 بكسل، مما يمنحك درجات اللون الأسود العميقة والألوان الزاهية التي تتوقعها من هذا النوع من الشاشات. يوجد على الجانب الأيمن زر واحد ذو سطح محكم لسهولة الإمساك به، يمكنك تدويره والضغط عليه للتنقل في واجهة المستخدم.

من حيث الحجم، فهي تأتي بتصميم بسيط وأنيق وهيكل دائري والعديد من الميزات كمقاومة الماء مما يعني أنها مناسبة للسباحة حتى عمق 50 مترًا، كما أنها تتحمل ضغط الماء العالي والغبار. وهذا يعد مثالي لمن يمارس السباحة أو يتعرضون للظروف الجوية القاسية.

مواصفات ساعة HONOR Watch 6

مواصفات ساعة HONOR Watch 6

على الجانب الآخر تحتوي الساعة على مكبر صوت وميكروفون مدمجين، مما يتيح لك إجراء المكالمات واستخدام المساعدين الصوتيين عند اقترانه بهاتفك. كما أنه مزود بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يدعم عدة أقمار صناعية،

تتضمن الساعة ميزة مساعدة رياضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعرض شاشة الساعة عدد الخطوات كجزء من التتبع اليومي وتدّعي HONOR أن عمر بطارية ساعتها يصل إلى 35 يومًا.

