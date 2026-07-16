قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: تأهل الأرجنتين لنهائي المونديال «مُستحق».. وما حدث أمام إنجلترا يُنصف حسام حسن
تقديم الصف الأول الثانوي .. الخطوات والأوراق الرسمية المطلوبة
حريق ضخم يقتل 11 طفلا في الجزائر ويصيب 19 آخرين
انخفاض جديد.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس 16 يوليو
وفاة طالبة بالثانوية العامة في بنها متأثرة بإصابتها في حادث داخل نفق الإشارة
26 يوليو .. بدء تسليم وحدات مشروع «جنة» بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة
تراجع مخزونات النفط الأمريكية يُعيد التركيز على قوة الطلب في الأسواق
بعد 16 عامًا من الغياب.. صاحب مشهد «أنا اللي أكلت الجبنة» يستغيث: «ساعدوني أنا شغال في المعمار»
الدواجن تواصل الهبوط.. الكيلو يعود إلى 65 جنيهًا والبيض يحافظ على استقراره
إصابة ملاحظة بلجنة ثانوية عامة في العبور بحالة إغماء ونقلها للمستشفى
موجة حر شديدة تضرب تونس .. وتحذيرات صحية
قوة دفاع البحرين : اعترضنا عددًا من الهجمات الجوية الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات تنافسأبل.. كيف تُعيد HONOR تعريف الساعات المتوسطة الفاخرة؟

ساعة HONOR Watch 6
ساعة HONOR Watch 6
لمياء الياسين

تقع ساعة HONOR Watch 6 الذكية ضمن فئة الساعات المتوسطة إلى الفاخرة، بمواصفات تضاهي ما هو متوفر حاليًا في السوق فهي تأتي بواجهة دائرية كلاسيكية، قطرها حوالي 46 ملم وإطار معدني بلون رمادي داكن أو أسود، ويحتوي على أرقام مستوحاة من ساعات الغوص.

ميزات ساعة HONOR Watch 6 

وبشاشة عبارة عن لوحة AMOLED مقاس 1.46 بوصة بدقة 464×464 بكسل، مما يمنحك درجات اللون الأسود العميقة والألوان الزاهية التي تتوقعها من هذا النوع من الشاشات. يوجد على الجانب الأيمن زر واحد ذو سطح محكم لسهولة الإمساك به، يمكنك تدويره والضغط عليه للتنقل في واجهة المستخدم.

من حيث الحجم، فهي تأتي بتصميم بسيط وأنيق وهيكل دائري والعديد من الميزات كمقاومة الماء مما يعني أنها مناسبة للسباحة حتى عمق 50 مترًا، كما أنها تتحمل ضغط الماء العالي والغبار. وهذا يعد مثالي لمن يمارس السباحة أو يتعرضون للظروف الجوية القاسية. 

مواصفات ساعة HONOR Watch 6 

مواصفات ساعة HONOR Watch 6 

على الجانب الآخر تحتوي الساعة  على مكبر صوت وميكروفون مدمجين، مما يتيح لك إجراء المكالمات واستخدام المساعدين الصوتيين عند اقترانه بهاتفك. كما أنه مزود بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يدعم عدة أقمار صناعية،

تتضمن الساعة ميزة مساعدة رياضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعرض شاشة الساعة عدد الخطوات كجزء من التتبع اليومي وتدّعي HONOR أن عمر بطارية ساعتها يصل إلى 35 يومًا. 
 

ساعة HONOR Watch 6 ساعات الغوص الذكاء الاصطناعي مكبر صوت عمر بطارية تحمل ضغط الماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

ميسي ويامال

قصة لا تُصدق.. يامال وميسي من حوض الاستحمام إلى نهائي كأس العالم

ترشيحاتنا

اخبار السيارات

أخبار السيارات| أفضل 5 موديلات عائلية في مصر.. ما علاقة الصين ‏وسياراتها الأجرة الكهربائية بمضيق هرمز

فولكس فاجن

مصانع فولكس فاجن في ألمانيا تواجه معركة البقاء

تسلا

تسلا تثبت أن الشاشات تتفوق على عشرات الأزرار داخل السيارات

بالصور

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

تعرف على المواصفات الكاملة لـ مرسيدس CLA EV 2026

مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد