قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر
مدبولي: برامج تحفيزية لضم العمالة غير المنتظمة للمنظومة الرسمية دون فرض رسوم أو ضرائب
30 مليون جنيه و11 مليون تحليل سنوي.. أرقام تكشف أسرار منظومة سلامة الغذاء
مدبولي: العلمين الجديدة تتحول إلى مدينة عالمية.. وتشهد مؤتمرات دولية وسياحة على مدار العام
واشنطن تعلن اتفاقا بين لبنان وإسرائيل وتمهد لبدء الانسحاب خلال أيام
بندرس كل الطلبات.. مدبولي: أي أسرة شايفة إنها ظُلمت في ملف تنقية بطاقات التموين «تتظلم»
مدبولي: خطة خلال 10 أيام لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي
مدبولي: مشروع قانون «مستقبل مصر» يستهدف تعظيم الثروات وحسم جهة تبعيته
قصة مذبحة عائلية بدأت بخلاف على الميراث وانتهت بالإعدام لـ 4 أشقاء بأسيوط
مدبولي: الحكومة تقلص الحلقات الوسيطة لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار
استجابة فورية| رئيس العاصمة الإدارية يلغي تنفيذ الأكشاك حفاظا على المساحات الخضراء.. صور
مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| ميتا تسحب ميزة ذكاء اصطناعي وسط انتقادات واسعة ومايكروسوفت توقف إنتاج اثنين من أشهر حواسبها

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بعد 3 أيام من طرحها.. ميتا تسحب ميزة ذكاء اصطناعي وسط انتقادات واسعة

سحبت شركة ميتا، ميزة الذكاء الاصطناعي المثيرة للجدل التي سمحت للمستخدمين بإنشاء صور باستخدام حسابات إنستجرام العامة، وذلك بعد أربعة أيام فقط من إطلاقها الذي أثار انتقادات واسعة النطاق بشأن مخاوف تتعلق بالخصوصية وحقوق النشر.

تقليد صريح.. Acer تحاكي هاتف شاومي مع شاشة خلفية بسعر اقتصادي

ابتعدت شركة آيسر إلى حد كبير عن صناعة الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة؛ إذ تركز الشركة حاليًا بشكل كبير على الأجهزة اللوحية ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الألعاب المحمولة ، وأحيانًا النظارات الذكية . لكن الشركة أعلنت اليوم عن هاتف Sospiro A15 ، وهو هاتف ذكي متوسط ​​المدى بشاشة خلفية فريدة من نوعها.

مايكروسوفت توقف إنتاج اثنين من أشهر حواسبها

أفادت التقارير بأن شركة مايكروسوفت ستتخلى عن خياراتها الاقتصادية من أجهزة الكمبيوتر الشخصية الرائدة التي تعمل بنظام ويندوز، حيث قامت الشركة بتقليص إنتاج جهازي Surface Go وSurface Laptop Go.

تُواصل مايكروسوفت تقليص تشكيلة أجهزة Surface الرائدة التي تعمل بنظام ويندوز. 

ووفقًا لتقرير من موقع Windows Central، نقلاً عن "مصادر مطلعة على خطة مايكروسوفت لتطوير الأجهزة"، فقد توقفت الشركة عن تصنيع جهازي Surface Go 4 وSurface Laptop Go 3 المُصممين للميزانية المحدودة، ولا تُخطط لإصدار أجهزة جديدة بعدهما.

أحدث التقنيات أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أخبارًا وتقارير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

الثانوية العامة

التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفال مصابون؟

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفالا مصابين؟

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث بعد ارتفاع عيار 21

ترشيحاتنا

عماد فتحي

أبو قير للأسمدة يحسم أولى صفقاته الصيفية بضم عماد فتحي في انتقال حر

ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي يبدأ فصلاً جديداً مع شيكاغو فاير الأمريكي

تريزيجيه

تريزيجيه يغادر الأهلي ويقترب من الرياض السعودي.. تفاصيل

بالصور

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

طريقة طهي اللحم بالبصل

طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

فيديو

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

محمد إمام

أنا الأعلى أجرا.. محمد إمام يتحدث عن مسيرته الفنية وأحدث أعماله

مصطفى شوبير

إنجاز بحروف من ذهب.. مصطفى شوبير يحقق رقما تاريخيا في المونديال وإشادة من الفيفا

زيكو

من فرشة الملابس إلى قميص المنتخب.. زيكو يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد