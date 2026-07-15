أخبار التكنولوجيا| ميتا تسحب ميزة ذكاء اصطناعي وسط انتقادات واسعة ومايكروسوفت توقف إنتاج اثنين من أشهر حواسبها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بعد 3 أيام من طرحها.. ميتا تسحب ميزة ذكاء اصطناعي وسط انتقادات واسعة

سحبت شركة ميتا، ميزة الذكاء الاصطناعي المثيرة للجدل التي سمحت للمستخدمين بإنشاء صور باستخدام حسابات إنستجرام العامة، وذلك بعد أربعة أيام فقط من إطلاقها الذي أثار انتقادات واسعة النطاق بشأن مخاوف تتعلق بالخصوصية وحقوق النشر.

تقليد صريح.. Acer تحاكي هاتف شاومي مع شاشة خلفية بسعر اقتصادي

ابتعدت شركة آيسر إلى حد كبير عن صناعة الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة؛ إذ تركز الشركة حاليًا بشكل كبير على الأجهزة اللوحية ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الألعاب المحمولة ، وأحيانًا النظارات الذكية . لكن الشركة أعلنت اليوم عن هاتف Sospiro A15 ، وهو هاتف ذكي متوسط ​​المدى بشاشة خلفية فريدة من نوعها.

مايكروسوفت توقف إنتاج اثنين من أشهر حواسبها

أفادت التقارير بأن شركة مايكروسوفت ستتخلى عن خياراتها الاقتصادية من أجهزة الكمبيوتر الشخصية الرائدة التي تعمل بنظام ويندوز، حيث قامت الشركة بتقليص إنتاج جهازي Surface Go وSurface Laptop Go.

تُواصل مايكروسوفت تقليص تشكيلة أجهزة Surface الرائدة التي تعمل بنظام ويندوز.

ووفقًا لتقرير من موقع Windows Central، نقلاً عن "مصادر مطلعة على خطة مايكروسوفت لتطوير الأجهزة"، فقد توقفت الشركة عن تصنيع جهازي Surface Go 4 وSurface Laptop Go 3 المُصممين للميزانية المحدودة، ولا تُخطط لإصدار أجهزة جديدة بعدهما.