ميتا تتراجع وتغلق ميزة الصور الجديدة في إنستجرام.. إيه الحكاية؟؟

أعلنت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستجرام، أنها ستوقف ميزة الذكاء الاصطناعي "ميوز إيمج"، والتي قد تم إطلاقها هذا الأسبوع

وقامت ميتا فجأة بإزالة الميزة التي كانت تسمح للأشخاص باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لإنشاء صور مزيفة من محتوى المستخدمين على إنستجرام.

وسمح ذلك لمستخدمي برنامج الدردشة الآلي Meta AI بوضع علامات على الحسابات العامة على Instagram واستخدام المحتوى الموجود على تلك الحسابات بسرعة لإنشاء محتوى وصور تم إنشاؤها أو تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ردود فعل عنيفة

أثارت هذه الميزة ردود فعل عنيفة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، مما دفع شركة ميتا إلى الاعتراف بأنها "أخطأت الهدف" وبالتالي " لم تعد متاحة".

وأضافت ميتا في قرارها بسحب هذه الميزة: "كان هدفنا توفير أداة إبداعية مفيدة إلا أننا تلقينا العديد من الإنتقادات واسعة النطاق بسبب المخاوف التي تتعلق بالخصوصية.

ردود فعل سلبية

وكان القلق الأكبر حول Muse Image يتعلق بأن جميع الحسابات العامة على تطبيق إنستجرام فقد كانت مفعلة تلقائيا وذلك للسماح باستخدام محتواها وذلك ضمن هذه الميزة، ما يعني أن المستخدم الذي لا يرغب في إنشاء صور له بواسطة الآخرين كان عليه القيام بتعطيل الخيار يدويا من وذلك الإعدادات إلا أنه في المقابل بعد إيقاف الميزة قد ، أصبح نظام Meta AI يرفض إنشاء صور عند محاولة الإشارة إلى حساب شخص آخر على إنستجرام بهدف استخدامه في توليد صورة.