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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد صالح: استبعاد سيف جعفر قرار فني من معتمد جمال.. والأهم تحقيق المكسب على البنك الأهلي | فيديو

سيف جعفر
سيف جعفر
محمد سمير

أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أهمية تحقيق الفارس الأبيض للفوز على نادي البنك الأهلي في ثاني جولات الدوري المصري الممتاز، معتبرًا أن استبعاد سيف جعفر من المشاركة مع الفريق جاء بقرار من المدير الفني معتمد جمال.

وقال أحمد صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «قرار استبعاد سيف جعفر لأسباب فنية من المؤكد أنه جاء من الكابتن معتمد جمال، وبالتأكيد لن يعتمد عليه لأن اللاعب كان قريبًا من الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية».

وأردف قائلًا: «اللاعب عليه أن يثبت نفسه مرة أخرى من أجل إقناع الجهاز الفني بالاعتماد عليه في الفترة المقبلة».

وتابع صالح: «الأهم بالنسبة للزمالك هو تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاثة خلال مباراة البنك الأهلي بغض النظر عن الأسماء التي ستخوض المباراة».

وحول رأيه في كيفية تعامل الزمالك مع اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، قال صالح: «من الاستحالة بالنسبة للزمالك بيع خوان بيزيرا في الوقت الراهن في ظل قرار وقف القيد التأديبي، ولا يجب أن يرحل اللاعب بسهولة لأن ذلك سيتكر  مع لاعبين آخرين».

وواصل قائلًا: «الزمالك لا يمتلك رفاهية شراء لاعب آخر في هذا التوقيت حال بيع خوان بيزيرا، فالأفضل للزمالك هو الإبقاء على اللاعب».

معتمد جمال أحمد صالح سيف جعفر البنك الأهلي الزمالك الدوري المصري

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