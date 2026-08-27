داخل الحصن الأثري بدير المحرق.. الأنبا بيجول والأنبا غبريال يشاركان في القداس الإلهي

في أجواء روحية مملوءة بالخشوع، أقيم القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالحصن الأثري في دير السيدة العذراء مريم المحرق بمحافظة أسيوط، بمشاركة نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير، ونيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، إلى جانب عدد من آباء رهبان الدير.

وشهدت صلوات القداس مشاركة الآباء الرهبان، وسط أجواء من الصلاة والتسبيح والابتهال، في رحاب الكنيسة الأثرية التي تحمل تاريخًا عريقًا داخل دير المحرق.

ويُعد الحصن الأثري أحد أبرز معالم دير السيدة العذراء المحرق، ويضم كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، التي تُقام فيها الصلوات والقداسات، في امتداد للحياة الرهبانية والروحية التي يشهدها الدير.

ويأتي القداس في إطار الصلوات والخدمات الروحية التي تجمع آباء الكنيسة والرهبان داخل أحد أقدم وأهم الأديرة القبطية في صعيد مصر.