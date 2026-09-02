مصر تدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت كلاً من دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يمثل انتهاكاً لسيادة الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة ويعرض سلامة شعوبها للخطر.

وأعربت مصر عن كامل تضامنها مع الدول العربية الشقيقة، مؤكدةً رفضها التام لأي اعتداءات تمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأكدت مصر أنها حذرت مراراً من مغبة تجدد العمليات القتالية وتداعياتها الخطيرة على أمن وسلامة الدول الشقيقة وحرية الملاحة الدولية، وأن استمرار هذا النهج من التصعيد لا يفضي سوى إلى حلقات مفرغة من المواجهة وعدم الاستقرار، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وجددت مصر دعوتها إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وتغليب مسارات الحوار والدبلوماسية.