السعودية تدين استهداف إيران الناقلة "سدر" خلال عبورها مضيق هرمز

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن إدانة المملكة لاستهداف إيران الناقلة السعودية "سدر" خلال عبورها مضيق هرمز، وما أسفر عنه من وفيات بين أفراد طاقم الناقلة.

أدانت الخارجية السعودية، في بيان، أيضاً الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة "وقوفها وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات لضمان حماية أمنها وسيادتها من أي تهديد".

أضافت: "تؤكد المملكة ضرورة وقف التصعيد، واحترام أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وأمن إمدادات الطاقة العالمية، ومبادئ حسن الجوار، وسيادة الدول، وميثاق الأمم المتحدة، والقانون والأعراف الدولية".

وتابعت: "تدعو المملكة جميع الأطراف إلى التهدئة ووقف التصعيد، واحترام القانون الدولي، والعودة إلى المفاوضات والحلول السلمية".



