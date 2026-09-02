تقرير أممي: نزوح أكثر من 15 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري

كشف تقرير لمنظمة الهجرة الدولية أن 2,631 أسرة يمنية، تضم نحو 15,786 فردًا، نزحت من مناطقها منذ مطلع العام الجاري، على خلفية تصاعد الأوضاع الأمنية والعسكرية في عدد من المحافظات.

وأوضح التقرير أن نحو ألف أسرة كانت من بين حالات النزوح المسجلة خلال أغسطس الماضي وحده، في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي وتحركاتها العسكرية في عدة مناطق يمنية.

وأشار إلى أن موجات النزوح المتواصلة تزيد من الضغوط الإنسانية على الأسر المتضررة، في وقت تواجه فيه مناطق النزوح تحديات متزايدة تتعلق بتوفير المأوى والخدمات الأساسية وسبل المعيشة.