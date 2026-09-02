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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي.. البحرين تدين الهجمات الإيرانية ضد الكويت والأردن

البحرين
البحرين
محمود نوفل

أكدت وزارة الخارجية البحرينية، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لتجدد الهجمات الإيرانية العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، وتهديد مباشر لحياة المدنيين، وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، بما يخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم (2817).

وشددت الوزارة في بيان لها على تضامن مملكة البحرين الكامل مع الدول المستهدفة، وتأييدها حق الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها، وفقًا لأحكام القانون الدولي، والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

كما أشادت بكفاءة ويقظة قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة والدفاعات الجوية في الدول الشقيقة في التصدي لهذه الاعتداءات الآثمة، وحماية المدنيين.

وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لأعمالها العدوانية، والكف عن انتهاكاتها المتكررة لسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية، وتحميلها المسؤولية كاملة بموجب القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي.

البحرين وزارة الخارجية البحرينية إيران الأردن الكويت

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