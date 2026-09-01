البحرين و اليابان تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع

بحث وزير النفط والبيئة البحريني الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، مع المبعوث الخاص لشؤون المناخ وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان يامادا كينجي، سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الجانبين استعرضا المتغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة على الصعيد العالمي، والتحولات المصاحبة في منظومة إنتاج الطاقة واستهلاكها، مؤكدين أهمية التوسع في توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتعزيز استدامتها.

من جانبه، أعرب وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، منوهًا بما حققته مملكة البحرين من تقدم في تطوير قطاع الطاقة، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة توسيع مجالات التعاون والارتقاء بآفاق الشراكة بين البلدين الصديقين.

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