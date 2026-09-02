القوات الروسية تحرر مدينة جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة لها، ونتيجة لعملياتها الدؤوبة والمكثفة، قامت بتحرير مدينة سفياتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة لإحراز تقدم ملحوظ على جميع خطوط الجبهة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأصدرت الوزارة بيانا نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" يقول إن "تقوم القوات الروسية بتطهير مدينة سفياتوغورسك المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية، من فلول المسلحين الأوكرانيين المختبئين في أقبية المباني".

وكشفت الوزارة أن "القوات المسلحة الروسية استهدفت مراكز التوزيع والإمداد الأوكرانية، ومطارا عسكريا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك خلال 24 ساعة.

وأضاف البيان أن " القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أستهدفت مراكز التوزيع والإمداد الأوكرانية، ومطار عسكري، ومرافق البنية التحتية للوقود والطاقة والنقل التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما لحقت أضرار أيضاً بمرافق الإنتاج ومواقع تخزين الطائرات المسيّرة ومكوناتها، فضلاً عن مواقع الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".