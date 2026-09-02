الاحتلال يعتقل رئيس بلدية ديربلوط وثلاثة فلسطينيين خلال تواجدهم في أراضيهم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية ديربلوط جهاد قاسم، وثلاثة فلسطينيين، أثناء تواجدهم في الأراضي الزراعية بالمنطقة الغربية من البلدة، غرب سلفيت.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء بأن قوات الاحتلال اعتقلت، إلى جانب رئيس البلدية، ثلاثة فلسطينيين.

وتأتي الاعتقالات بالتزامن مع استمرار أعمال التجريف في المنطقة الغربية لليوم الرابع على التوالي، واقتلاع مئات أشجار الزيتون، ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة مواطنين في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية و نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفى شمال طوباس ببلدة عقابا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين بعد مداهمة منزليهما في البلدة.

وفى شمال غرب القدس،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين من بلدة قطنة شمال غرب القدس بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.