قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. الرئيس السيسي ونظيره الصيني يشهدان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم
القاهرة وبكين تتفقان على زيادة المنتجات المصرية في السوق الصينية
الصين تؤكد إدراكها للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر
ضحايا العدوان.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73470 شهيدا
21 بندا.. تفاصيل البيان المشترك بين مصر والصين بعد لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصيني
من السيارات الكهربائية إلى الطاقة المتجددة.. مصر والصين تفتحان أبواب تعاون صناعي واسع
إبادة مستمرة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73,470
ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة
شي يدعو الصين ومصر إلى مواجهة الأحادية و«أعمال التنمر»
نص البيان المشترك بين مصر والصين لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة
لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر
وكالة "شينخوا": الرئيس الصيني يدعو لرفض «التدخل الخارجي» في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المدن الساحلية في مرمى الخطر.. ارتفاع قياسي في منسوب البحار وتحذيرات من موجات مناخية أكثر عنفًا

المدن الساحلية
المدن الساحلية
محمد البدوي

أصبحت تداعيات التغير المناخي خطرًا مؤجلًا واقعًا يفرض نفسه على المدن الساحلية التي تواجه ضغوطًا متزايدة بفعل ارتفاع درجات الحرارة وصعود مستويات البحار والمحيطات وتزايد حدة الظواهر الجوية المتطرفة. 

موجات المد وارتفاع الأمواج

وبينما تتسارع معدلات ذوبان الجليد وارتفاع حرارة المياه، تتزايد المخاوف من تعرض المناطق الساحلية لمزيد من موجات المد وارتفاع الأمواج والعواصف، بما يهدد البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية والسكانية. 

استمرار الاتجاه التصاعدي

وفي ظل استمرار الاتجاه التصاعدي لمستويات مياه البحار، يحذر خبراء البيئة من أن السنوات المقبلة قد تحمل تداعيات أكثر كلفة، ما يفرض تسريع إجراءات التكيف المناخي وتعزيز جاهزية المدن الساحلية لمواجهة المخاطر المتوقعة.

ارتفاع منسوب البحار.. تحدٍ متصاعد
 

وحذر الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي، من التداعيات المتزايدة لارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، مؤكدًا أن هذه الظاهرة أصبحت واحدة من أبرز التحديات المناخية التي تواجه المدن والمناطق الساحلية حول العالم.

وأوضح شعلة أن تأثيرات التغيرات المناخية لم تعد قاصرة على الأضرار التي تلحق بالبيئة والنظم الطبيعية، وإنما امتدت بصورة مباشرة إلى الاقتصاد، في ظل ما تسببه الظواهر المناخية المتطرفة من أضرار للبنية التحتية والمنشآت والأنشطة المختلفة.

البحث عن غريقين بشاطئ بورسعيد وسط ارتفاع الأمواج وشدة التيارات

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أشار الخبير البيئي إلى أن منسوب مياه البحار والمحيطات سجل ارتفاعًا خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2023 بمعدل بلغ نحو 4.7 ملليمتر، فيما ارتفع المعدل خلال عام 2024 إلى نحو 5.9 ملليمتر.

ارتفاع الحرارة يفاقم الأزمة
 

وبحسب الخبير البيئي، فإن استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالميًا قد يؤدي إلى زيادة معدلات ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات خلال السنوات المقبلة، وهو ما يضاعف المخاطر التي تواجه المناطق الساحلية.

ارتفاع الأمواج بمطروح

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى امتصاص البحار والمحيطات كميات أكبر من الحرارة، الأمر الذي ينعكس على حركة المياه ودورة التبخر والأمطار، فضلًا عن زيادة احتمالات حدوث ظواهر جوية ومناخية أكثر تطرفًا.

وأشار إلى أن هذه التغيرات المتداخلة تجعل المدن الساحلية أكثر عرضة لتداعيات ارتفاع الأمواج والعواصف والفيضانات الساحلية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية أو نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا.

خسائر اقتصادية ضخمة
 

ولم تتوقف تداعيات ارتفاع منسوب البحار عند الأضرار البيئية، إذ كشف الدكتور تحسين شعلة أن الخسائر الناتجة عن التأثيرات التي تعرضت لها المدن الساحلية خلال الفترة الماضية وصلت إلى نحو 1.8 تريليون دولار.

وأضاف أن الخسائر الاقتصادية السنوية المرتبطة بهذه التأثيرات تقدر بنحو 450 مليون دولار، في مؤشر على التكلفة المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية على الاقتصادات والمجتمعات الساحلية.

الأمواج

وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجهها المدن الساحلية، خصوصًا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتزايد احتمالات تعرضها لموجات مناخية متطرفة، الأمر الذي يفرض ضرورة تعزيز الاستعدادات والإجراءات الوقائية.

«ارتفاع منسوب المياه أصبح أمرًا واقعًا»
 

وشدد الخبير البيئي على أن ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات أصبح أمرًا واقعًا، مؤكدًا أن التعامل مع الظاهرة لم يعد مرتبطًا بالتحذير من احتمالات مستقبلية فقط، وإنما يتطلب اتخاذ إجراءات عملية للتكيف مع التغيرات القائمة والمتوقعة.

الأمواج

وأوضح أن زيادة حرارة المحيطات والبحار تؤثر بشكل مباشر على المنظومة المناخية، من خلال زيادة معدلات التبخر وتغيير أنماط هطول الأمطار، بما قد يسهم في زيادة حدة بعض الظواهر المناخية المتطرفة.

ماذا ينتظر المدن الساحلية؟
 

ومع استمرار التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، تبرز الحاجة إلى تعزيز قدرة المدن الساحلية على مواجهة المخاطر المرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر والأمواج والظواهر الجوية المتطرفة.

وتتطلب مواجهة هذه التحديات، وفقًا للاتجاهات العلمية والمناخية، تعزيز البنية التحتية الساحلية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين خطط إدارة الأزمات، إلى جانب تبني سياسات أكثر فاعلية للتكيف مع آثار التغير المناخي.

وفي ظل استمرار ارتفاع منسوب البحار، تبدو المدن الساحلية أمام اختبار متزايد خلال السنوات المقبلة، ما يجعل الاستعداد المبكر وتقليل المخاطر عنصرين أساسيين لحماية السكان والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية من التداعيات المحتملة للأزمة المناخية.

المدن الساحلية التغير المناخي الظواهر الجوية البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

أسعار الدواجن

تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟

محمد الشناوي

مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي

أسعار العملات الأجنبية في مصر

اليورو يتخطى 59 جنيها.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم

اسعاف

وفاة 16 وإصابة 28.. وزير الصحة يتابع تداعيات حادث انقلاب أتوبيس بجنوب سيناء

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

تنسيق الجامعات

جامعة العاصمة تُعلن الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات للعام الجامعي 2026/ 2027

مطار الغردقة الدولي

مصر تقترب من طرح المطارات.. استراتيجية شاملة لـ «الطيران المدني» وجاهزية لكافة السيناريوهات

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتح باب التقديم بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2026/2027

مفتي اوزبكستان أثناء استلام الجائزة

مفتي أوزبكستان: تراجع الأسرة وارتفاع معدلات الطلاق تحدٍ عالمي.. وندعو لفتوى مشتركة لحمايتها

قاضي قضاة فلسطين

قاضي قضاة فلسطين: معركتنا هي البقاء.. ونثمن موقف الرئيس السيسي في مواجهة مخططات التهجير

بالصور

رفقة محمد صلاح.. روجينا تخطف الانظار بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

حمزة العيلي

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد