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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

5.3 مليون مستفيد.. حصاد الخدمات المجانية للمصطافين في المدن الساحلية

مصيف
مصيف
محمد البدوي

تشهد المدن الساحلية مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف إقبالًا متزايدًا من المواطنين لقضاء العطلات والاستمتاع بالشواطئ والمنشآت السياحية، وهو ما يفرض تحديات صحية تتطلب استعدادًا مكثفًا من جانب الجهات المعنية.

التعامل مع الحالات المرضية

 وفي هذا الإطار، تحرص وزارة الصحة والسكان على تنفيذ خطة متكاملة لا تركز فقط على التعامل مع الحالات المرضية والطوارئ بعد وقوعها، وإنما تمتد إلى الوقاية والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة والتجمعات والمياه والأغذية.

مصيف

حجم الخدمات الطبية المجانية

 وكشفت الوزارة عن حجم الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين في المدن الساحلية، إلى جانب إجراءات الرقابة والتوعية والتأمين الصحي التي تم تنفيذها خلال الموسم الصيفي.

13 ألف خدمة طبية مجانية للمصطافين

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن موسم الصيف يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على المدن الساحلية والشواطئ والمطاعم والمنشآت السياحية، وهو ما دفع الوزارة إلى وضع خطة شاملة للتعامل مع طبيعة الموسم ومتطلباته الصحية.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تضمنت رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية وأقسام الطوارئ، إلى جانب إعادة توزيع وتمركز سيارات الإسعاف بما يتناسب مع أماكن التجمعات وزيادة أعداد المواطنين.

مصيف

المشكلات الصحية من الأساس

وأشار إلى أن خطة الوزارة لا تقتصر على الاستعداد لاستقبال الحالات المرضية، بل تعتمد بصورة أساسية على الإجراءات الوقائية التي تستهدف منع وقوع المشكلات الصحية من الأساس، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الإقبال على المناطق الساحلية خلال أشهر الصيف.

عيادات متنقلة في 7 محافظات ساحلية

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن تقديم أكثر من 13 ألف خدمة طبية مجانية للمصطافين والزائرين في المدن الساحلية، استفاد منها نحو 5.3 مليون مواطن.

مصيف

وأضاف أن الوزارة دفعت بـ17 عيادة طبية متنقلة مجهزة بالكامل، جرى توزيعها في 7 محافظات، هي: مطروح، والإسكندرية، والسويس، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة، بهدف توفير الخدمات الصحية بالقرب من أماكن تواجد المصطافين.

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وتقدم العيادات المتنقلة خدمات الكشف الطبي والإسعافات الأولية، والتعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب توفير وصرف الأدوية اللازمة للمواطنين، بما يساهم في سرعة التدخل الطبي وتقليل الضغط على المستشفيات والمنشآت الصحية.

رقابة مشددة على الأغذية وحمامات السباحة

وتتضمن خطة وزارة الصحة أيضًا تكثيف أعمال الرقابة على الأغذية والمنشآت التي تقدم الطعام، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما تشمل الإجراءات متابعة جودة مياه الشرب وحمامات السباحة، إلى جانب تنفيذ حملات لمكافحة ناقلات الأمراض، مثل البعوض والحشرات والقوارض، خاصة في المناطق التي تشهد تجمعات وأعدادًا كبيرة من المواطنين خلال موسم الصيف.

مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس

وتعمل الوزارة كذلك على رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، من خلال التنبيه إلى مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالمشكلات الصحية المرتبطة بالطقس الحار.

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سحب عينات دورية من الشواطئ وحمامات السباحة

وفي إطار إجراءات الرقابة الصحية، أوضح عبدالغفار أن فرق الوزارة تقوم بسحب عينات بصورة دورية من حمامات السباحة والشواطئ الموجودة داخل القرى والمنشآت السياحية، بهدف التأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وعدم وجود ما يهدد سلامة المواطنين.

وأكد أن التعامل مع المخالفات يتم وفقًا لدرجة تأثيرها على الصحة العامة، موضحًا أنه في حال اكتشاف مخالفة لا تمثل خطرًا مباشرًا على المواطنين، يتم توجيه إنذار للمنشأة مع إلزامها بتصحيح الوضع.

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أما في حالة وجود مخالفة تمثل خطرًا مباشرًا وفوريًا على الصحة العامة، فيتم اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا، من بينها منع استخدام حمام السباحة فورًا لحين إزالة أسباب الخطر.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أنه في حال تكرار المخالفة، يمكن أن تصل الإجراءات إلى إغلاق المنشأة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المواطنين وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال موسم الصيف.

درجات الحرارة الصيف فصل الصيف المدن الساحلية

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