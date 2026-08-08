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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحمل الأقصى لاستهلاك الكهرباء في الصين يسجل مستوى قياسيا خلال موسم الصيف

الهيئة الوطنية الصينية للطاقة
الهيئة الوطنية الصينية للطاقة
أ ش أ

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للطاقة أن الحمل الأقصى لاستهلاك الكهرباء في الصين سجل مستوى قياسيا جديدا يوم الجمعة الماضي، وهو الرقم القياسي الرابع من نوعه منذ بداية الصيف الحالي، حيث بلغ 1.56 مليار كيلووات.

وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت - أن هذا الرقم يزيد بمقدار 4.8 مليون كيلووات عن الرقم القياسي السابق، وعزت الارتفاع في استهلاك الكهرباء إلى درجات الحرارة المرتفعة والنمو الاقتصادي المستمر.

ولمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، كثفت الهيئة جهودها لتحديث مرافق توزيع الكهرباء في المناطق ذات البنية التحتية الضعيفة نسبيا، وأنشأت آلية للاستجابة السريعة لاستعادة الكهرباء في حالات الطوارئ.

كما عززت الهيئة إمدادات الكهرباء للمناطق السياحية و الفنادق ودور الضيافة ومناطق الخدمات على الطرق السريعة، مع ضمان التشغيل المستقر للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في البلاد.

ووفقا للهيئة، حافظ الطلب على الكهرباء في الصين على نمو قوي حتى الآن هذا العام، مدفوعا بشكل أساسي بتحسن الاقتصاد وتسارع وتيرة التحديث الصناعي وتوسع محركات النمو الجديدة.

وشهدت المقاطعات الاقتصادية الكبرى معدلات استهلاك قوية للكهرباء بشكل خاص، وعلى سبيل المثال، تجاوز إجمالي حجم استهلاك الكهرباء في مقاطعة قوانجدونج بجنوبي الصين 100 مليار كيلوواط في يوليو الماضي؛ لتصبح بذلك أول منطقة على مستوى المقاطعات في الصين تتجاوز هذا المستوى في شهر واحد.

الهيئة الوطنية الصينية للطاقة الكهرباء الصين

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