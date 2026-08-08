خبراء يحذرون من أخطاء شائعة وراء حريق المنازل في الصيف

يرتبط فصل الصيف بأيام أطول، وأنشطة خارجية، وغالبًا ما يشهد ارتفاعًا في حوادث الحرائق ، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد بعض المخاطر، لا سيما تلك المتعلقة بالأنظمة الكهربائية، إن فهم هذه المخاطر والحد منها يُسهم في ضمان صيف آمن وممتع.

إليكم بعض النصائح العملية والمحددة للحرص على السلامة الكهربائية، لمساعدتكم على قضاء فصل الصيف بسلام .

نصائح لتجنب الحرائق في الصيف

- الشواء في الهواء الطلق: حافظ على سلامته وفصله عن باقي المعدات

يُعدّ الشواء جزءًا أساسيًا من الصيف، ولكنه أيضًا مصدر شائع لمخاطر الحريق، لذا، ضع الشواية بعيدًا عن المنزل، وتحت حواف الأسطح، وتحت أغصان الأشجار المتدلية، احرص دائمًا على تنظيف الشواية بعد كل استخدام، لأن تراكم الدهون قد يشتعل، لا تترك الشواية أبدًا دون مراقبة أثناء استخدامها، على الرغم من بساطة هذه النصائح، إلا أنها غالبًا ما تُهمل، مما يؤدي إلى حوادث كان من الممكن تجنبها

- وحدات تكييف الهواء: الصيانة أساسية

تزداد الحاجة إلى مكيفات الهواء خلال أشهر الصيف، لتجنب الحرائق الكهربائية، تأكد من صيانة مكيفات الهواء بشكل دوري، افحص الفلاتر واستبدلها بانتظام لمنع تراكم الغبار الذي قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الوحدة، تأكد من تركيب مكيف الهواء بشكل صحيح وأن أسلاك التمديد المستخدمة مناسبة من حيث القطر والطول، إذا لاحظت أي أصوات أو روائح غير معتادة صادرة من مكيف الهواء، فأوقفه فورًا واتصل بفني متخصص

- الدوائر الكهربائية المحملة فوق طاقتها: احذر من زيادة الطلب على الطاقة في فصل الصيف

قد يؤدي فصل الصيف إلى زيادة الأحمال الكهربائية نتيجة استخدام مكيفات الهواء والمراوح ومضخات المسابح، تجنب توصيل العديد من الأجهزة عالية الاستهلاك للطاقة في نفس المقبس أو موزع الطاقة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الحمل على الدوائر الكهربائية في منزلك، مما قد يتسبب في نشوب حريق، إذا كانت قواطع الدائرة الكهربائية تفصل بشكل متكرر، فهذا مؤشر على زيادة الحمل على الدوائر، وقد حان الوقت لاستدعاء كهربائي مرخص لإجراء تقييم