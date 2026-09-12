طائرة بوتين الرئاسية.. «كرملين طائر» يتحول إلى مركز قيادة في الأزمات

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الهندية نيودلهي، أمس الجمعة، في زيارة تستمر 3 أيام للمشاركة في قمة مجموعة «بريكس»، حيث يبحث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة.

ورافق بوتين وفد روسي رفيع المستوى، فيما أحاطت زيارته بإجراءات أمنية مشددة، شملت ترتيبات خاصة خلال الرحلة الجوية، تعكس مستوى الحماية المتبع في تنقلات الرئيس الروسي.

طائرتان متطابقتان لتضليل أي تهديد

وأثار وصول بوتين اهتماماً واسعاً بسبب الإجراءات الأمنية التي رافقت رحلته، إذ أقلعت طائرتان رئاسيتان متطابقتان في التوقيت نفسه، بينما استقل الرئيس إحداهما من دون الكشف عن الطائرة التي كان على متنها فعلياً.

ويهدف هذا الإجراء إلى تضليل أي جهة قد تحاول تحديد موقع الرئيس خلال الرحلة، ومنع معرفة الطائرة التي تقله، وهي استراتيجية سبق أن استخدمتها موسكو خلال عدد من الزيارات الخارجية لبوتين.

«الكرملين الطائر».. مركز قيادة في السماء

ومن بين الطائرات التي يعتمد عليها بوتين خلال تنقلاته الخارجية طائرة الرئاسة الروسية المعدلة من طراز إليوشن IL-96-300PU، التي تُعرف إعلامياً باسم «الكرملين الطائر» أو «طائرة يوم القيامة».

وتُعد الطائرة نسخة خاصة من طراز «إليوشن IL-96» الروسي، الذي بدأ تطويره في ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن تخضع النسخة الرئاسية لتعديلات واسعة لتحويلها إلى مركز قيادة واتصال محمول عالي التأمين يمكن استخدامه خلال الأزمات والطوارئ الكبرى.

قدرات تتجاوز النقل الجوي

وتعمل الطائرة بأربعة محركات من طراز «PS-90A»، ويصل مداها إلى نحو 11 ألف كيلومتر، ما يتيح لها تنفيذ الرحلات الطويلة دون الحاجة إلى التزود بالوقود بصورة متكررة.

ويبلغ طولها نحو 55.35 متراً، فيما يصل باع جناحيها إلى 60.12 متراً، وتتولى تشغيلها وحدة الطيران الخاصة المكلفة بنقل الرئيس الروسي وكبار المسؤولين في البلاد.

غرفة عمليات واتصالات مشفرة

ولا تقتصر مهمة الطائرة على نقل الرئيس الروسي، إذ صُممت لتكون مركز قيادة متنقلاً يمكنه العمل في ظروف الطوارئ والأزمات الوطنية.

وتضم الطائرة أنظمة اتصالات مشفرة تتيح للرئيس التواصل بصورة آمنة مع المؤسسات العسكرية والأمنية والحكومية، إضافة إلى أنظمة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية وتجهيزات إلكترونية متطورة تساعد على ضمان استمرار الاتصالات حتى في الظروف الاستثنائية.

كما تشير التقارير إلى تزويدها بأنظمة دفاع وحماية إلكترونية، من بينها تقنيات للتشويش، بما يعزز قدرتها على العمل في بيئات عالية الخطورة.

تجهيزات رئاسية فاخرة

وبعيداً عن التجهيزات الأمنية والاتصالات، تتمتع الطائرة بمستوى مرتفع من الرفاهية، إذ تضم جناحاً رئاسياً خاصاً يحتوي على غرف للنوم وحمامات، إلى جانب مطبخ وقاعات مخصصة لتناول الطعام.

كما تحتوي على قاعة اجتماعات واسعة يمكن استخدامها لعقد اللقاءات الرسمية واستقبال الوفود، فضلاً عن تجهيزات داخلية فاخرة تتضمن زخارف مطلية بالذهب وأعمالاً خشبية ومقاعد ومفروشات جلدية عالية الجودة.

وبذلك، تجمع الطائرة الرئاسية الروسية بين وظيفتين أساسيتين: تأمين تنقل الرئيس بوتين وتوفير مركز قيادة واتصال قادر على مواصلة العمل حتى في أصعب الظروف والأزمات.