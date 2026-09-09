11.6 مليون دولار.. وزير الزراعة: تصدير أكثر من 9.5 مليون طن منتجات زراعية

أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أن مساحة الأرض الزراعية في مصر 10.5 مليون فدان وهناك توجيهات رئاسية بالتوسع في هذه المساحة على مستوى الجمهورية .



وقال فاروق في مداخلة هاتفية على قناة “ تن”: " كمية القمح المحلي المورد لوزارة التموين تخطت الـ 5 ملايين طن، ونسير في خطى ثابتة للتصدير ".

وتابع: " تم تصدير أكثر من 9.5 مليون طن صادرات زراعية خلال عام 2026 وحققنا 11.6 مليون دولار صادرات زراعية وسلع مصنعة ".

وأكمل علاء فاروق :" نهتم بزيادة الإنتاجية الرأسية للفدان ونستخدم معايير جديدة وحديثة في الري ومركز البحوث الزراعية يواصل تطوير البذور والتقاوي لزيادة الإنتاجية ".

ولفت الوزير : "إنتاجية الفدان من القمح ارتفعت ووصلت لـ 20 أردبا وهناك تطور مستمر ".

