وزير الزراعة: الفلاح المصري هو خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي في مصر

أكد علاء فاروق وزير الزراعة، أن الفلاح المصري هو خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي في مصر وبفضل جهده استطاعت مصر مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وقال علاء فاروق في مداخلة هاتفية على قناة تن: "لدينا وفرة في جميع السلع الغذائية بفضل الفلاح المصري".

وتابع علاء فاروق: "الفلاح المصري هو شريك أساسي في التنمية وتحقيق النهضة الزراعية"، مضيفا: "الفلاح المصري هو من يواجه التحديات المناخية والأمراض والأوبئة".

وأكمل علاء فاروق: "يتم تكثيف المرور الميداني للإرشاد الزراعي والتوسع في منظومة الري الحديث".

ولفت علاء فاروق: "الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالفلاح المصري ويتم طرح مبادرات كثيرة لدعم الفلاح وصناعته ".

