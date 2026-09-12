وزير الأوقاف يوجه الشكر للسفارة المصرية بالأردن على جهودها المتميزة خلال المشاركة في مؤتمر آل البيت

وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خالص الشكر والتقدير إلى السفير خالد الأبيض، سفير مصر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى أعضاء السفارة وطاقمها، لما بذلوه من جهود مقدرة في حسن استقبال الوفد المصري، وتيسير مشاركته في أعمال المؤتمر العام التاسع عشر لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، بالعاصمة الأردنية عمّان.

وأشاد وزير الأوقاف بحسن المتابعة والتنسيق الذي قامت به السفارة، مؤكدًا أن ما قدمته من دعم ورعاية يعكس الدور الفاعل للدبلوماسية المصرية في دعم المشاركات الرسمية، ويجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والأردن.