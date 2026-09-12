فاينانشال تايمز: أمريكا تحدد مواعيد لمرور الناقلات التي تبحر عبر مضيق هرمز

فرضت الولايات المتحدة مواعيد محددة لعبور ناقلات النفط التي تسلك مضيق هرمز، بهدف ضمان حصولها على الحماية العسكرية أثناء مرورها، في ظل تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن، ولا سيما تلك التي تبحر خلال ساعات الليل.

وذكرت صحيفة"فاينانشال تايمز"، اليوم السبت، أن واشنطن طلبت من ناقلات النفط الالتزام بفترات زمنية محددة للعبور، بما يسمح بتوفير الحماية الجوية لها خلال رحلتها عبر المضيق.

ومنذ مايو الماضي، توفر الولايات المتحدة غطاءً جوياً للسفن التي تختار الإبحار عبر ممر يقع بمحاذاة الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، قبالة سلطنة عُمان.

وبحسب الصحيفة، نقلاً عن رسائل بريد إلكتروني بعث بها مركز التنسيق البحري الأميركي إلى مستشارين بحريين، جرى منذ مطلع سبتمبر تقليص فترات الحماية المخصصة للسفن إلى نافذتين زمنيتين محددتين يومياً.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز توتراً متزايداً، وسط مخاوف بشأن سلامة السفن وناقلات النفط التي تمر عبر أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.

