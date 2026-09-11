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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التبادل التجاري بين مصر ودول بريكس يقفز 25.5% خلال 6 أشهر

بريكس
بريكس
رحمة سمير

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة «بريكس» إلى 36.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 29.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 7.4 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.

ارتفاع واردات مصر من دول بريكس

وسجلت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة «بريكس» 30.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 21.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 8.2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع 38.1%.

تراجع الصادرات المصرية إلى دول بريكس

وفي المقابل، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة «بريكس» 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 7.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة انخفاض بلغت 11.6%.

البريكس

السعودية تتصدر قائمة مستوردي السلع المصرية

وتصدرت السعودية قائمة دول مجموعة «بريكس» الأعلى استيرادًا من مصر خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة صادرات مصرية بلغت 1.8 مليار دولار.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم الهند بـ868.4 مليون دولار، والصين بـ840.8 مليون دولار، والبرازيل بـ632.5 مليون دولار، وروسيا بـ479.6 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بـ111.3 مليون دولار، وإندونيسيا بـ47 مليون دولار، وإثيوبيا بـ46.6 مليون دولار، وإيران بـ236.8 ألف دولار.

قمة البريكس

الصين تتصدر قائمة الدول المصدرة لمصر

وتصدرت الصين قائمة دول مجموعة «بريكس» الأعلى تصديرًا إلى مصر خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة واردات مصرية بلغت 10.4 مليار دولار.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة 5.3 مليار دولار، ثم السعودية بالقيمة نفسها، وروسيا بـ3.8 مليار دولار، والبرازيل بـ2.4 مليار دولار، والهند بـ1.7 مليار دولار، وإندونيسيا بـ1.2 مليار دولار، وجنوب إفريقيا بـ66.7 مليون دولار، وإثيوبيا بـ13.1 مليون دولار، وإيران بـ264.1 ألف دولار.

3.7 مليار دولار استثمارات دول بريكس في مصر

وكشفت البيانات عن ارتفاع قيمة استثمارات دول مجموعة «بريكس» في مصر إلى 3.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024/2025، بنسبة ارتفاع بلغت 29.7%.

البريكس

وتصدرت الإمارات قائمة دول مجموعة «بريكس» الأعلى استثمارًا في مصر بقيمة 2.7 مليار دولار، تلتها السعودية بـ532.3 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا بـ345 مليون دولار، والصين بـ137.2 مليون دولار، وروسيا بـ13.4 مليون دولار، والهند بـ11.9 مليون دولار.

قمة البريكس

وتعكس بيانات التجارة والاستثمار تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة «بريكس»، التي انضمت إليها مصر رسميًا في يناير 2024، في إطار توجه المجموعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء ودعم حضور الاقتصادات الناشئة والنامية في النظام الاقتصادي العالمي.

التبادل التجاري مصر بريكس ودول بريكس التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة «بريكس»

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