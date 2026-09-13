حملة مكبرة على مخازن الفرز والخردة بمنطقة الفضل بالطالبية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الحملة المكبرة التي نفذها حي الطالبية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة على مخازن الفرز والخردة بشارع القدس بمنطقة الفضل الإلهي وذلك في إطار جهود المحافظة للتصدي للمخالفات التي تشكل خطورة على سلامة المواطنين والمناطق السكنية.

وأوضح محافظ الجيزة أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد من مخازن الفرز والخردة المخالفة، ومصادرة كميات من المضبوطات التي تشكل خطورة داهمة على المنازل والمناطق السكنية المجاورة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بالمخالفات البيئية التي تم رصدها.

ووجه محافظ الجيزة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على مخازن الفرز والخردة والأنشطة المخالفة بالتنسيق بين الأحياء والأجهزة التنفيذية والجهات الأمنية المعنية، مع متابعة إزالة أسباب الخطورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على سلامة المواطنين وتحسين مستوى البيئة بالمناطق السكنية .

جاءت الحملة بحضور محمد مرعي، السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، وحامد سلامة، رئيس حي الطالبية، واللواء محمد توفيق، مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق، والعقيد مصطفى عبدالله، مدير إدارة مباحث مرافق الجيزة، واللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.