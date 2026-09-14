بقى عندي ترومة من الرجالة.. زينة تروي أسرار أزمتها مع أحمد عز وغضبها من تامر حسني وعلاقتها بشيرين عبد الوهاب

خرجت الفنانة زينة عن صمتها بعد سنوات من الصمت تكشف كثير من التفاصيل والأسرار عن حياتها الخاصة وعلاقتها بالفنانة شيرين عبد الوهاب وتامر حسني وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "قصتي" الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس.

زينة: لن أسامح على السنوات الصعبة

تحدثت زينة عن تعرضها للظلم خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن ما مرت به ترك تأثيرا كبيرا على حالتها النفسية، وقالت: "أسامح الناس على إيه؟ على الأيام اللي كانت صعبة ولا نفسيتي اللي كانت متدمرة ولا الظلم والأيام اللي نمت فيها معيطة ولا على عمري اللي عدى؟ الناس كلها فاهمة إن زينة جامدة، ولكن أنتم مش عارفين حاجة".

وأضافت: "بقى عندي ترومة من الرجالة، واختياراتي كانت غلط، وما كانش فيه حب".

زينة تكشف تفاصيل حكم حبس أحمد عز

وتطرقت زينة إلى القضية التي صدر فيها حكم بحبس الفنان أحمد عز لمدة 3 سنوات، موضحة أن الحكم لم يتم تنفيذه، وأن انتهاء القضية لم يكن نتيجة تنازل مباشر منها، وإنما جاء بعد دخولها مرحلة الاستئناف، بالتزامن مع قرارها عدم استكمال الإجراءات القانونية.

وأوضحت أن حديث والدتها عن أبنائها كان السبب الرئيسي وراء تراجعها عن مواصلة القضية، مشيرة إلى أن والدتها طلبت منها عدم السعي لتنفيذ حكم الحبس.

وقالت زينة: "حكم 3 سنين ما اتنفذش لأن والدتي طلبت مني خلاص ما أكملش، وقالت لي كلمة خوفتني أوي: ولادك مش هيسامحوكي لو سجنتيه".

وأكدت أنها لو استمرت في الإجراءات حتى تنفيذ الحكم، لم تكن تعتبر سجن أحمد عز هدفها النهائي، موضحة أنها كانت ستتنازل عنه لاحقا، لأنها كانت تسعى، بحسب حديثها، إلى مواجهة ما وصفته بالاتهامات والافتراءات التي تعرضت لها.

زينة عن موقف تامر حسني بعد وفاة شقيقها

وكشفت زينة عن موقف الفنان تامر حسني منها بعد وفاة شقيقها، موضحة أنه لم يحضر مراسم العزاء، لكنه حرص على زيارتها في منزلها.

ورغم ذلك، أكدت زينة أن الزيارة لم تكن كافية من وجهة نظرها، وأنها كانت تنتظر منه دعما ومساندة أكبر خلال هذه الفترة الصعبة، قائلة: "تامر حسني مجاش عزاء أخويا بس جه البيت، لكن موقفش جمبي وقفة كافية".

وتكشف تصريحات زينة جانبا من طبيعة علاقتها بتامر حسني، خاصة في ظل الظروف النفسية الصعبة التي مرت بها عقب وفاة شقيقها، وما كانت تنتظره من المقربين منها خلال تلك الفترة.

زينة تكشف تفاصيل علاقتها بشيرين عبد الوهاب

وتحدثت زينة عن علاقتها بالفنانة شيرين عبد الوهاب، مستعيدة بعض المواقف التي جمعت الأخيرة بوالدها، وقالت: "شيرين عبد الوهاب كانت بتقعد تحت رجل بابا وهو تعبان وتأكله، لما سمعت إنها تعبانة قلبي وجعني".

وأوضحت زينة أنها تواصلت مع شيرين خلال أزمتها الصحية، وساعدت في نقلها إلى المستشفى بعدما كانت حالتها خطرة، قائلة: "كلمتها ونقلتها للمستشفى وحالتها كانت خطر".

وأضافت أنها عندما وجدت نفسها بمفردها في هذا الموقف، استعانت بالفنان أحمد سعد، الذي لم يتردد في مساعدتها.

فنانة تتعمد إيذاء زينة منذ سنوات

وتطرقت زينة إلى خلافاتها داخل الوسط الفني، كاشفة عن وجود فنانة لم تسمها، قالت إنها تتعمد إيذاءها منذ سنوات، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على خلاف عابر، وإنما يمتد إلى افتعال المشكلات بسبب مجرد ذكر اسمها أو وجوده بجوار اسم زينة.

وقالت: "في فنانة بقالها سنوات بتأذيني"، مضيفة: "بتعمل مشكلة لو اسمي اتكتب جمبها أو اتنطق قدامها".

كما أشارت زينة إلى أن هذه الفنانة تتأثر بشدة عند مشاهدة أعمالها الفنية، قائلة: "بتعيط لما تشوفلي عمل فني".