زينة تكشف تفاصيل مؤثرة عن وفاة شقيقها: «كنت فاكرة إن إخواتي هيفضلوا موجودين»

كشفت الفنانة زينة عن تفاصيل مؤثرة من ذكرياتها مع وفاة شقيقها إسلام، مؤكدة أن رحيله ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا عليها، وذلك خلال حديثها في بودكاست «قصتي».

زينة

وقالت زينة: «لما أخويا إسلام مات كانت سكينة دخلت في قلبي، كنت فاكرة إن إخواتي هيفضلوا موجودين»، مشيرة إلى أن شقيقها الراحل كان من أقرب الأشخاص إليها، ووصفته بأنه «أطيب واحد فينا».

وأضافت الفنانة أنها واجهت صعوبة في تقبل رحيله بشكل مفاجئ، قائلة: «فجأة اختفى.. وقعدت كتير مش مصدقة»، لافتة إلى أن الإنسان أحيانًا لا يشعر بقيمة الأشياء والأشخاص الموجودين في حياته إلا بعد فقدانهم، مضيفة: «الواحد لما يكون في إيده حاجة بتكون عادية».