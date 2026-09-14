في ذكراه.. 6 فنانين قدموا شخصية عبد الحكيم عامر

تحل اليوم ذكرى وفاة المشير عبد الحكيم عامر، أحد أبرز الشخصيات العسكرية والسياسية التي ارتبط اسمها بمرحلة مهمة من تاريخ مصر الحديث، حيث كانت حياته حافلة بالأحداث والتحولات، ولم تتوقف قصته عند رحيله، بل ظلت حاضرة في السينما والدراما باعتبارها واحدة من أكثر الشخصيات التي أثارت اهتمام صناع الفن.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الفنانين الذين جسدوا شخصية المشير عبد الحكيم عامر في السينما والدراما.

هشام سليم

وقدم الفنان الراحل هشام سليم شخصية عبد الحكيم عامر في فيلم "جمال عبد الناصر" عام 1999، الذي قام ببطولته خالد الصاوي في دور الزعيم الراحل.

والعمل من تأليف وإخراج أيمن القوادري، وتناول حياة جمال عبد الناصر منذ ميلاده، مرورا بمشاركته في ثورة 23 يوليو، وصولا إلى هزيمة 1967، وما شهدته علاقته بالمشير عبد الحكيم عامر من خلافات، حتى رحيله المفاجئ عام 1970.

طارق لطفي

بينما الفنان طارق لطفي كان من أوائل الفنانين الذين جسدوا شخصية عبد الحكيم عامر على شاشة التليفزيون، وذلك من خلال مسلسل "العندليب حكاية شعب" عام 2006، الذي تناول قصة حياة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وجسد شادي شامل شخصيته، بينما قدم مجدي كامل شخصية جمال عبد الناصر.

طارق الدسوقي

جسد الفنان طارق الدسوقي شخصية المشير عبد الحكيم عامر في فيلم "ناصر 56" الذي عرض عام 1996، وشارك في بطولته الفنان الراحل أحمد زكي، الذي قدم شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وتناول الفيلم فترة مهمة من حكم عبد الناصر، مع التركيز على قرار تأميم قناة السويس، باعتباره أحد أبرز القرارات السياسية في تلك المرحلة.

فكري اباظة

وجسد الفنان فكري اباظة شخصية المشير عبد الحكيم عامر في فيلم "ايام السادات" عام 2001، والذي قدم خلاله أحمد زكي شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بينما جسد محمود الخولي شخصية جمال عبد الناصر.

أحمد صفوت

كما جسد أحمد صفوت شخصية عبد الحكيم عامر فى مسلسل "ناصر" عام 2008 وقام ببطولته فى دور جمال عبد الناصر الفنان مجدى كامل، والمسلسل من تأليف يسرى الجندى.

باسم سمرة

كما قدم الفنان باسم سمرة شخصية المشير عبد الحكيم عامر في مسلسل "صديق العمر" فى عام 2014، الذي قام ببطولته جمال سليمان في دور جمال عبد الناصر.

وتناول العمل فترة الستينيات، مسلطا الضوء على العلاقة القوية التي جمعت بين عبد الناصر وعامر، وما شهدته تلك الفترة من أحداث سياسية وعسكرية مهمة.