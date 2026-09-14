بسمة بوسيل تستعرض جمالها

شاركت مصممة الأزياء المغربية وطليقة الفنان تامر حسنى، بسمة بوسيل جمهورها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت بسمة بإطلالة جذابة لافتة مرتدية فستانا ذا تصميم جذاب باللون الأسود، ليكشف عن جمالها وأناقتها.



وتتميز طليقة تامر حسني بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد طليقة تامر حسني، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.