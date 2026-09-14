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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

على متن يخت.. سارة سلامة تخطف الأنظار

سارة سلامه
سارة سلامه
ميرنا محمود

شاركت الفنانة سارة سلامة صورا جديدة في احدث ظهور لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت سارة سلامة أنظار جمهورها  ومتابعيها بإطلالة لافتة بالكاجوال علي متن يخت، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وتعمل الفنانة سارة سلامة على تصوير أحداث فيلمها الجديد "فاترينة"، الذي تتصدر بطولته في تجربة جديدة تعود من خلالها إلى شاشة السينما بعد غياب عدة سنوات، وتقدم خلال أحداث العمل شخصية مختلفة ومفاجئة عن أدوارها السابقة.

ويجمع فيلم "فاترينة" سارة سلامة مع عدد من النجوم، من بينهم خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، عنبة، فليكس، ساندي علي، جوهرة، بتول حداد ونغم صالح، والعمل من تأليف وإخراج أحمد محمد عبده، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالكوميديا الخفيفة.

ساؤة سلامه صور ساره سلامه اطلالات النجوم اعمال سارة سلامه

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