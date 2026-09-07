سارة سلامة بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة سارة سلامة

تألقت سارة سلامة في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة واتسم بانه جمع بين اللون البينك و الأبيض و نسقت معه جيبة بنفس الألوان.

أنتعلت سارة سلامة حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، واكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت سارة سلامة بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا كشف عن جمال ملامحها.