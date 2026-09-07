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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سينتيا خليفة تبدأ تصوير مشاهدها في الفيل الأزرق 3

سينتيا خليفة
سينتيا خليفة
أوركيد سامي

تبدأ الفنانة سينتيا خليفة تصوير الجزء الثالث من سلسلة “الفيل الأزرق”.

وتشارك سينتيا خليفة في بطولة الفيلم إلى جانب كريم عبد العزيز ونيللي كريم.

ويواصل المخرج مروان حامد تصوير الفيلم، وسط حالة من التكتم حول تفاصيل شخصية سينتيا خليفة ودورها في الأحداث، التي تأتي امتدادًا لعالم "الفيل الأزرق" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ انطلاقه.

 "الفيل الأزرق 3" من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويشهد عودة كريم عبدالعزيز إلى شخصية الطبيب النفسي "يحيى راشد".

 وتعود نيللي كريم لتقديم شخصية "لبنى"، مع انضمام عدد من الفنانين إلى الجزء الجديد، الذي يحمل العديد من المفاجآت والتطورات في أحداث السلسلة.

وبعد أكثر من 12 عامًا على انطلاق سلسلة "الفيل الأزرق" بالجزء الأول عام 2014، ثم تقديم الجزء الثاني عام 2019، تعود السلسلة بجزء ثالث يضم عددًا من أبطال الأجزاء السابقة إلى جانب وجوه جديدة، لتقدم فصلًا جديدًا من عالم "الفيل الأزرق".

ويأتي انضمام سينتيا خليفة إلى "الفيل الأزرق 3" بعد عام حافل فنيًا، شاركت خلاله في موسم رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان" مع ياسمين عبد العزيز، و"فرصة أخيرة" مع النجمين طارق لطفي ومحمود حميدة، كما تعود لشاشات السينما بعد مشاركتها في بطولة فيلم "سفاح التجمع" مع النجم أحمد الفيشاوي.

وتواصل سينتيا خليفة حضورها في الساحة العالمية من خلال فيلم أكشن أمريكي مصري، تتولى إنتاجه وتشارك في بطولته للمرة الأولى، ويجمعها بالنجم أحمد السقا ومغني الراب العالمي فرنش مونتانا، إلى جانب أحمد مجدي، في تجربة تجمع بين البطولة والإنتاج في مشروع ذي طابع دولي.

اخبار الفن نجوم الفن سينتيا خليفة

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