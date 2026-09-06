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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بفستان لافت في أحدث ظهور ..شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
هاجر هانئ

حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في إحدى المناسبات.

إطلالة ياسمين الخطيب

تألقت ياسمين الخطيب في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأزرق المصنوع من القماش اللامع و التل اللافت.

تزينت ياسمين الخطيب بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناثتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت ياسمين الخطيب بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها

ياسمين الخطيب إطلالة ياسمين الخطيب صور ياسمين الخطيب

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