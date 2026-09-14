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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. قصة مرض حسن فايق وعدد زيجاته

حسن فايق
حسن فايق
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكوميدي حسن فايق ، الذي استطاع ان يكون له قطاع عريض من الجمهور .

نشأة حسن فايق 

اسمه حسن محمد الخولي واشتهر باسم حسن فايق، وُلد حسن فايق في السابع من شهر يناير عام 1898 في مدينة الإسكندرية بحي محرم بك، بعد حصوله على الشهادة الإبتدائية عمل في محل لبيع الملابس النسائية، شارك الفنان حسين رياض في السكن في غرفة فوق السطوح في حي السيدة زينب في بداية مشواره الفني.

أُصيب حسن فايق بالشلل النصفي في عام 1975 وعانى منه لمدة خمس سنوات، وتوفى في 14 سبتمبر عام 1980 عقب إصابته بهبوط حاد.

اشتهر حسن فايق بصلعته المميزة وصلعته، بالإضافة إلى ضحكته التي تميز بها.

زيجات حسن فايق

تزوج الفنان حسن فايق مرتين المرة الأولى كانت من السيدة نعيمة صالح، وتزوج للمرة الثانية من حورية صبور بعد وفاة زوجته الأولى وكان يبلغ من العمر 62 عاماً أنذاك وكانت هى في الثلاثين من عمرها.

حياة حسن فايق الفنية 

بدأ حسن فايق مسيرته الفنية وهو في السادسة عشر من عمره مع فرقة الهواة، وفي عام 1914 عمل مع روز اليوسف في مسرحية فران البندقية، وقام بعد ذلك بالإنضمام إلى فرقة عزيز عيد واستمر معها حتى عام 1917.

اشترك في العمل مع الفنان يوسف وهبي، وقام حسن فايق بتأليف وتلحين الكثير من المونولوجات لغيره من الفنانين.

بدأ الفنان الكوميدي حسن فايق التمثيل في السينما في عام 1932 عندما شارك في فيلم أولاد الذوات ومن بعده فيلم عنتر أفندي، وقام بعد ذلك بالإشتراك في 160 عمل سينمائي طوال حياته.

أعمال حسن فايق الفنية

قدم الكثير من الأعمال الفنية ومنها فيلم أولاد الذوات، عنتر أفندي، أبو ظريفة، بسلامته عايز يتجوز، سلامة في خير، نشيد الأمل، خدامتي، بياعة التفاح، ثمن السعادة، قلب إمرأة، الباشمقاول، إنتصار الشباب، أحلام الشباب، البؤساء، جوهرة، من فات قديمة.

وشارك أيضاً في عدة أفلام آخرى منها أما جنان، تحيا الستات، عريس الهنا، كدب في كدب، ليلى في الظلام، أحلاهم، الأنسة بوسة، البية المزيف، الفلوس، شهر العسل، المغني المجهول، النفخة الكدابة، أول نظرة، عروسة للإيجار، عودة القافلة، لعبة الست، ليلى بنت الأغنياء ما أقدرش، مجد ودموع، ملكة الجمال، يوم في العالي، أزهار وأشواك.

وقدم أيضاً الستات عفاريت، العرسان الثلاثة، الكل يغني، الهانم، جوز الإثنين، حبيب العمر، حمامة السلام، شادية الوادي، غني حرب، فاطمة، قلبي دليلي، كنز السعادة، أحب الرقص، الحلقة المفقودة، الهوى والشباب، بلبل أفندي، عنبر، فتاة من فلسطين، فوق السحاب، إجازة في جهنم، أحبك إنت، العيش والملح، أوعى المحفظة، بنت المعلم، جواهر، حلاوة، سر الأميرة، شارع البهلوان، لهاليبو، ليلة العيد، منديل الحلو، هدى، أختي ستيتة، أنا وأنت، بابا عريس، دموع الفرح، ساعة لقلبك.

وعمل أيضاً في عيني بترف، قمر 14 ، كيد النسا، ليلة الدخلة، معركة الحياة، البيت السعيد، المهرج الكبير، شم النسيم، المقدر والمكتوب، حظك هذا الإسبوع، عفريت عم عبدة، مجلس الإدارة، نشالة هانم، العاشق المحروم، الناس مقامات، تاكسي الغرام، حسن ومرقص وكوهين، دستة مناديل، شرف البنت، علشان عيونك، إسماعيل يس في جنينة الحيوانات، الست نواعم، فتى أحلامي، إسماعيل يس في دمشق، امسك حرامي، أيامي سعيدة.

كما قدم عدة أفلام منها حبيب حياتي، شارع الحب، ماليش غيرك، مهرجان الحب، أحلام البنات، أم رتيبة، قبلني في الظلام، سكر هانم، حب في حب، لقمة عيش، يا حبيبي، الأزواج والصيف، النصاب، جوز مراتي، حب وعذاب، زوج بالإيجار، الزوجة 13، ألمظ وعبدة الحمولي، بكرة السفر، جمعية قتل الزوجات، حلوة وكدابة، القاهرة في الليل، شقاوة بنات، صاحب الجلالة، حكاية زواج، هارب من الزواج، العقل والمال، المدير الفني، ذكريات تلميذة، معبودة الجماهير، خطيب ماما.

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