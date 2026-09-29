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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق فعاليات دورة «قيادات نسائية حول العالم» ضمن منحة الإمام الطيب

منحة الإمام الطيب
منحة الإمام الطيب
محمد صبري عبد الرحيم

انطلقت فعاليات افتتاح دورة: «قيادات نسائية حول العالم»، ضمن منحة الإمام الطيب، للبرنامج الدولي لإعداد القيادات النسائية حول العالم، وذلك بتنظيم مشترك، بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وكلية العلوم الإسلامية للوافدين، ومؤسسة «أركان» للتنمية المستدامة.

تأهيل القيادات النسائية الوافدة

وتهدف المنحة إلى إعداد وتأهيل القيادات النسائية الوافدة، وصقل مهاراتهن القيادية والفكرية والدعوية، من خلال برنامج تدريبي وعلمي متكامل، يسهم في ترسيخ قيم الاعتدال والوعي، وتعزيز دور المرأة في بناء المجتمعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


يأتي البرنامج تجسيدًا للدور العالمي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في بناء الإنسان، ودعم التمكين المعرفي والإنساني، بما يسهم في تأهيل المشاركات للقيام بأدوار فاعلة في مجتمعاتهن، والاستفادة مما يكتسبنه من معارف ومهارات، عقب عودتهن إلى أوطانهن.

 اختبارات شفوية وتحريرية

وقد تم اختيار العناصر المشاركة، بناء على اختبارات شفوية وتحريرية، تم عقدها الشهر الماضي، بمشاركة عمداء الكليات الأزهرية ذوي الاختصاص، في إطار الحرص على انتقاء العناصر الأكثر استعدادًا للاستفادة من البرنامج، وتحقيق أهدافه.

بدأت الدورة، بمحاضرة للدكتورة نهلة الصعيدي، عميد كلية الوافدين، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، بحضور الأستاذ أحمد أبو شوك، الأمين العام لمؤسسة أركان للتنمية المستدامة، وقد لاقى المشروع إقبالا كبيرا من الطلاب الذين تقدموا للاختبارات، وثناء العديد من المسئولين الذين يعملون فى حقل التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي، والأستاذ أحمد أبو الشوك، أهمية الاستثمار في قدرات المرأة، وتطوير مهاراتها، وإتاحة الفرص التدريبية التي تسهم في إعداد قيادات نسائية مؤهلة، وقادرة على المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بما يعزز إسهامها في خدمة مجتمعها، ودعم مسارات التنمية.

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