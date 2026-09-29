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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يستقبل رئيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

شيخ الأزهر يستقبل رئيس مركز الملك حمد العالمي
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مركز الملك حمد العالمي
عبد الرحمن محمد

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تربط الأزهر الشريف بمملكة البحرين، معربًا عن تقديره لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، واصفًا إياه بأنه «قائد عربي شهم وأصيل»، مشيدًا بجهوده في الارتقاء بمملكة البحرين ودعم قضايا الأمة، كما أشاد فضيلته بما لمسه من مظاهر الحفاظ على التقاليد العربية والإسلامية الأصيلة خلال زياراته إلى مملكة البحرين.

وأكد شيخ الأزهر أن التعليم هو الركيزة الأساسية في بناء العقول، وخلق الاعتزاز بالوطن والعروبة والهوية الإسلامية، مشيرًا إلى ضرورة الاتفاق على استراتيجية تعليم تقود إلى تكوين عقل عربي يحمل هموم الأمة، ويستحضر ماضيها العريق في بناء مستقبلها، وتحصين الشباب العربي من الغزو الغربي الذي يستهدفهم في أخلاقهم وهويتهم دون رقيب أو حسيب.

مواقف الأزهر الشريف

من جهته، أعرب الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتقدير مملكة البحرين وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهود ملموسة في تعزيز قيم التعايش الإيجابي والسلام العالمي ودعم قضايا المنطقة، ناقلًا تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتمنياته لفضيلة الإمام الأكبر بدوام الصحة والعافية، مؤكدًا اعتزازه بمواقف الأزهر الشريف ودور إمامه الطيب في تصحيح الصور المغلوطة عن الدين الإسلامي الحنيف.

وأشار معالي الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة إلى أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يعمل على تعزيز قيم التعايش والاعتدال، موضحًا أن المركز شارك في تنظيم مؤتمر البحرين للحوار بين الشرق والغرب، كما تعاون مع الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين في عقد النسخة الأولى من مؤتمر الحوار الإسلامي الإسلامي، التي أقيمت في البحرين، مشيرًا إلى أن المركز يركز جهوده على البرامج التعليمية والتدريبية، خاصة لفئة الشباب العربي، وتعزيز القيم الإسلامية السمحة وتكريسها من خلال مناهج التعليم، وأنه يتشارك مع عدد من المؤسسات في نقل المعارف وتمكين الشباب من المهارات الأساسية التي تعينهم على توسيع دائرة التأثير في مجتمعاتهم.

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