ناقد رياضي: النادي الأهلي حريص على المنتخب ولاعبيه

علق الناقد الرياضي محمد عصام، على بيان النادي الأهلي بالأمس، قائلا: النادي الأهلي حريص على المنتخب، وأثبت أن مصلحة المنتخب مهمة والبيان محترم يحافظ على لاعبيه والمنظومة الكروية لديه.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن بيان النادي الأهلي جاء في توفيت مناسب وكان شامل لكافة الجوانب.

ولفت إلى أن لقاء المنتخب مع جنوب السودان القادم مهم، ومطلوب من حسام حسن التواضع مع اللاعبين وخلق منظومة متقاربة.

واسترسل: " لو فضلنا بنفس أداء المنتخب بالأمس ممكن أن نتعرض لهزيمة أو تعادل آخر".