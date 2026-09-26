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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب 2009 وانجلترا بدورة الصداقه الودية

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 لمواجهة المنتخب الإنجليزي ضمن الجولة الثانية من منافسات دورة الصداقة الدولية الودية التي تستضيفها سويسرا خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر بمشاركة 8 منتخبات

وتنطلق المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 27 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.


 وبدأ منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مشواره في دورة الصداقة الودية بالفوز امام كوريا الجنوبيه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وتنطلق دورة الصداقة بسويسرا 24 سبتمبر، وتقام بمشاركة 8 منتخبات من 5 قارات هي: البرازيل، إنجلترا، إسبانيا، كولومبيا، كوريا الجنوبية، كوت ديفوار، كندا، ومنتخب مصر.

انجلترا منتخب مصر الصداقه

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