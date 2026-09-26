الأهلي يضع مدافعي إنبي تحت الميكروسكوب تمهيدًا لصفقات يناير

بدأ النادي الأهلي في متابعة عدد من المدافعين تمهيدًا لتحديد احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في تدعيم الخط الخلفي بعناصر جديدة.

الأهلي يبحث تدعيم الدفاع في يناير

وعلمت مصادرنا أن الثنائي أحمد كالوشا وأحمد شرقية، مدافعي فريق إنبي، يتواجدان ضمن قائمة اللاعبين الذين تحظى مستوياتهم باهتمام مسؤولي القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

وتعمل لجنة التخطيط بالتنسيق مع إدارة الكرة والجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة المدير الفني على دراسة عدد من الأسماء المرشحة لتدعيم الدفاع، على أن تستمر عملية المتابعة الفنية للاعبين خلال المباريات المقبلة قبل الاستقرار على الأسماء التي يمكن التحرك للتعاقد معها.

ويأتي كالوشا وشرقية ضمن الخيارات المطروحة أمام الأهلي، دون حسم موقف النادي من الدخول في مفاوضات رسمية مع إنبي حتى الآن.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تقييم احتياجات الفريق قبل فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير، خاصة فيما يتعلق بمركز قلب الدفاع.

الأهلي : لا نقبل المساس بحقوق لاعبينا.. والتجاوز ضد الشناوي مرفوض

أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً للتعليق على أزمة تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في حق محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر ومنتخب بعد خروجه من معسكر سبتمبر الجاري لخوض مباراتي أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وجاء نص بيان الأهلي كالتالي :

إعلاءً لمصلحة المنتخب الوطني كما هي عادة النادي الأهلي في كافة المواقف، التي فرضت في أوقات عديدة أن نخوض بطولات كبرى، في مقدمتها بطولة كأس العالم للأندية، دون لاعبينا الدوليين، آثر النادي الصمت حيال التصريحات غير المسئولة للمدير الفني للمنتخب إلى أن ينتهي من مباراتنا مع أنجولا.. وذلك حرصًا على المصلحة العامة التي ضرب بها مدرب المنتخب عرض الحائط، وتجاوز بشكل مرفوض، شكلًا وموضوعًا، في حق أحد لاعبينا. وأي لاعب يمثل النادي، والمساس بقيمته الفنية والأدبية غير مسموح به، فما بالك بكابتن الأهلي ومنتخب مصر «محمد الشناوي»؟! .