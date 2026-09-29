المركزي الأوروبي: تحذيرات من ضغوط صعودية على الفائدة بسبب عائدات السندات وأسعار الطاقة

حذّر خوسيه لويس إسكريفا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الإسباني، من التداعيات الاقتصادية لاستمرار ارتفاع عائدات السندات العالمية وبقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.

وأوضح إسكريفا أن مستويات الفائدة الحالية لم تصل بعد إلى النطاق التقييدي للنمو الاقتصادي، مبيناً أن المسار الصعودي لعائدات السندات طويلة الأجل عالمياً قد يفرض ضغوطاً إضافية متزايدة على أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض.

كما نبّه المصرفي الإسباني إلى المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الطاقة، مشيراً إلى أنها تُعدّ مصدراً رئيسياً للقلق في حال استمرارها، لما قد تتسبّب فيه من تأثيرات الجولة الثانية التي تُغذّي المعدلات العامة للتضخم.

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