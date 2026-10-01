ماذا يتعلم أبناؤنا؟.. ننشر أجندة اليوم الأول لمؤتمر منتدى مصر

أطلق مجلس الوزراء الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026»، ليكون منصة تفاعلية تتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة للنقاش خلال المنتدى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيلاء الرأي العام أهمية قصوى، وتوسيع دائرة المشاركة والحوار حول القضايا والأولويات التي تشغل المواطن المصري.

وينشر صدي البلد أجندة فعاليات اليوم الأول لمؤتمر منتدي مصر وتتضمن ثلاث جلسات حول محور بناء الإنسان كالتالي:

ماذا يتعلم أبناؤنا... وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟

تناقش الجلسة مدى نجاح التحولات التي شهدتها منظومة التعليم والتدريب في الانتقال من التركيز على إتاحة التعليم إلى جودة ما يتعلمه الطالب فعليًا، ومدى جاهزيته للجامعة ثم سوق العمل. مع توضيح رؤية المرحلة المقبلة، وما يستهدف استكماله على مستوى جودة التعلم، والمناهج، والتقييم، والمعلم، والمهارات المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على رؤية التطوير المستقبلي للتعليم الجامعي وربط البرامج والبحث والابتكار باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، بما يعزز جودة المخرجات وجاهزية الخريجين.

الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير

تقدم الجلسة حوارًا متكاملًا حول رحلة الشباب من اكتشاف الفرصة والوصول إليها، إلى بناء القدرات وتحويل المواهب والأفكار إلى إنجاز وتأثير حقيقي. وتتناول محاور اكتشاف ورعاية المواهب، التدريب والتأهيل، الرياضة والإبداع والابتكار، المشاركة الشبابية، وقياس أثر البرامج والسياسات، من خلال رؤى مؤسسية وتجارب حقيقية لنماذج شبابية ورياضية ملهمة. كما تفتح الجلسة نقاشًا حول كيفية تطوير منظومة أكثر تكاملًا واستدامة، تضمن وصول الفرص إلى الشباب وتحويلها إلى مهارات وقدرات وإنجازات ومشروعات ذات أثر، لتقدم الجلسة رسالة رئيسية مضمونها أن: الفرصة بداية الطريق… والتأثير هو ما يصنعه الشباب بها.

الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية

تتناول الفجوة بين القيم والسلوك المجتمعي، والوقوف على مسبباتها، وأوجه العمل المختلفة لتقليصها، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على السلوك الفردي والمجتمعي. ومناقشة دور الدولة والمؤسسات الدينية والثقافية والفنية والتعليمية بالتكامل مع دور الأسرة في ترسيخ القيم الاجتماعية المشتركة، وقياس مدى انعكاسها على سلوك المواطنين، مع تحديد فجوات التأثير وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.