صدى البلد ينشر أجندة اليوم الرابع لمؤتمر منتدى مصر 2026

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيلاء الرأي العام أهمية قصوى، وتوسيع دائرة المشاركة والحوار حول القضايا والأولويات التي تشغل المواطن المصري، أطلق مجلس الوزراء الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026»، ليكون منصة تفاعلية تتيح للمواطنين والخبراء والمتخصصين المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة للنقاش خلال المنتدى.

وينشر صدى البلد أجندة فاعليات مؤتمر منتدى مصر

اليوم الرابع يتضمن ثلاث جلسات حول محور الاقتصاد كالتالي:

مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل

تستعرض الجلسة رحلة تطور منظومة الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية، وما تم بناؤه من قدرات في الكهرباء والبترول والغاز والطاقة المتجددة، وصولاً إلى مناقشة التحدي المقبل وهو كيفية البناء على ما تحقق لتعزيز أمن الطاقة، وزيادة الإنتاج وتنويع المصادر، ومواجهة أي صدمات مستقبلية محتملة بأقل تكلفة ممكنة على الاقتصاد والمواطن

استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة

تناقش الجلسة أبرز التحديات التي يواجها المصنعون والمستثمرون والعمال مع عرض الإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة المصانع على زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحسين بيئة العمل

موارد النقد وإدارة الدين

تسعى الجلسة إلى الإجابة على عدة تساؤلات تتضمن: من أين يأتي الدولار؟ وأين يذهب؟ وهل الدين تحت السيطرة؟ وذلك على مائدة حوار واحدة، يطرح خلالها نواب وخبراء الأسئلة التي تشغل كل بيت مصري، ويرد عليها الوزراء والمسئولون المعنيون بوضوح وبالأرقام.

ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030

تستعرض الجلسة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، والذي سيُشكل مساراً تنموياً وطنياً ممتداً لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي والترتيبات المرتبطة به. وتهدف الجلسة إلى إيضاح كيفية البناء على مكتسبات برامج الإصلاح السابقة للانتقال الحاسم من مجرد الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى مرحلة الانطلاق نحو نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.