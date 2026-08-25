تنبأت بوفاتها.. وفاة طالبة امتياز تمريض بالمنيا إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفيت طالبة امتياز بكلية التمريض بالمنيا إثر أزمة قلبيه مفاجئة فقد نشرت أماني قبل وفاتها كلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: " وغدًا يقولون ماتت أماني، حينها لا تنسوني من دعائكم " في منشور أثار تفاعلًا واسعًا بعد رحيلها.

وأكد أصدقاء واقارب الراحلة اماني أنها كانت تتمتع بسيرة طيبة بين أهالي القرية، وكانت محبة لفعل الخير ومساعدة المرضى، قائلة: كانت بتساعد المرضى والله وبتحب تعمل خير، كانت حد جميل جدًا، بشوش وبيضحك في وش الكل.

وأضافوا أن أماني كانت محبوبة من الجميع، وتتمنى الخير لكل من حولها، وكانت تحلم بأن تفرح وتصبح عروسًا، وكانت دائمًا تطلب من المحيطين بها الدعاء لها، مشيرة إلى أنها كانت متواضعة وتحب التواصل مع الجميع

