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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ماكينات لإعادة التدوير.. رئيس حي الدقي يكشف تفاصيل التشغيل التجريبي

المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي
المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي
أحمد زهران   -  
عدسة كيرلس صلاح

أكد المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي، أن تجربة ماكينات إعادة تدوير المخلفات ليست جديدة، موضحا أنها نفذت من قبل، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، في إطار العمل على الارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على البيئة بمختلف أحياء المحافظة، وخاصة حي الدقي باعتباره من الأحياء المميزة والراقية.

وأوضح رئيس حي الدقي، خلال حواره مع صدى البلد، أن نجاح التجربة في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب توجيهات وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، شجع على تطبيق الفكرة داخل حي الدقي، مشيرًا إلى أن إحدى ماكينات إعادة التدوير موجودة في العاصمة الإدارية منذ نحو 5 أشهر.

وأضاف رزق، أنه بعد دراسة مدى ملاءمة الفكرة لطبيعة حي الدقي، تم التواصل مع إحدى الشركات المتخصصة، والبدء في تنفيذ نموذجين كتشغيل تجريبي، الأول بشارع التحرير أمام بنك فيصل، والثاني على بعد نحو 250 مترًا أمام محطة بنزين موبيل.

وأشار رئيس حي الدقي، إلى أن استخدام الماكينات بسيط ومتاح لجميع المواطنين، حيث يقوم المواطن بإدخال العبوات من الكانز والزجاجات واحدة تلو الأخرى، لتبدأ الماكينة في حسابها وفق نظام النقاط.

وأوضح رئيس الحي، أن الزجاجة الصغيرة تحتسب بنقطة واحدة، والزجاجة الكبيرة بنقطتين، بينما تُحتسب علبة الكان بنقطتين، وبعد الانتهاء من إدخال جميع العبوات يضغط المواطن على زر «التالي»، ثم يطلب منه إدخال رقم الهاتف واختيار الحصول على النقاط أو تحويلها إلى رصيد.

ولفت رئيس حي الدقي، إلى أنه عند وصول المواطن إلى 100 نقطة، تصله رسالة على هاتفه بقيمة 10 جنيهات، مؤكدا أن المقابل المادي قد يبدو بسيطًا في الوقت الحالي، نظرا لأن المشروع لا يزال في مرحلة التشغيل التجريبي، إلا أن الاستفادة والعائد المتوقعين للمواطنين سيزدادان مع اكتمال المنظومة وتعميم التجربة.

ونفى المهندس محمد رزق، ما تردد بشأن وجود إضراب لجامعي القمامة في حي الدقي بسبب تشغيل ماكينات إعادة التدوير، مؤكدا أن جامعي القمامة جزء لا يتجزأ من منظومة النظافة، وأن الماكينات تأتي في إطار تطوير المنظومة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

وفي ختام حديثه، وجه رئيس حي الدقي الشكر للمواطنين على وعيهم وحرصهم على بلدهم، مشيدا بالإقبال الكبير على تجربة الماكينات والترحيب بالفكر التكنولوجي الجديد، مؤكدا أن عددًا من المواطنين حرصوا على تجربة الماكينات حتى دون اهتمام بالعائد المادي، تقديرًا للفكرة ورغبة في دعم تجربة جديدة للحفاظ على البيئة وتطوير منظومة إعادة التدوير.

رئيس حي الدق حي الدقي محافظة الجيزة ماكينات إعادة تدوير المخلفات

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