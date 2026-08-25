أحمد حسن يكشف عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام زد بالدوري

كشف أحمد حسن، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف مصطفى شوبير من حراسة مرمى الفريق خلال مواجهة زد المقبلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه: "خاص.. مصطفى شوبير مستمر في تشكيل الأهلي الأساسي أمام زد ولا يوجد قرار بالتبادل بين الحراس حتى الآن."

موعد مباراة الأهلي وزد

ويستعد الأهلي لمواجهة زد، يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة الدوري ومواصلة انطلاقته القوية في الموسم الجديد، بينما يأمل الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق قبل المواجهة المرتقبة.