الأهلي يقرر توجيه الشكر لسعد شلبي.. ومدير مقر الجزيرة بديلا مؤقتا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي توجيه الشكر إلى الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، وإنهاء مهمته خلال الفترة المقبلة، على أن يتولى مدير مقر الجزيرة مسؤولية الإدارة التنفيذية للنادي بشكل مؤقت.

ويأتي القرار في إطار إعادة ترتيب بعض الملفات الإدارية داخل النادي، حيث استقر مجلس الإدارة على إسناد مهام المدير التنفيذي مؤقتًا إلى مدير مقر الجزيرة لحين حسم اسم المدير التنفيذي الجديد.

وكان سعد شلبي قد تولى منصب المدير التنفيذي للنادي الأهلي خلال السنوات الماضية، وشارك في إدارة العديد من الملفات الإدارية والتنظيمية، كما ظهر في عدد من المناسبات الرسمية ممثلًا للنادي. وكان آخرها حضوره اجتماع الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم في يونيو الماضي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم الهيكل الإداري الجديد للنادي، والإعلان عن التصور النهائي لشغل منصب المدير التنفيذي.