التعادل السلبي يحسم مواجهة التعاون والفيحاء في الجولة الثالثة من دوري روشن

حسم التعادل السلبي دون أهداف مباراة التعاون والفيحاء، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2026-2027.

وشهدت المباراة أفضلية نسبية لصالح التعاون، الذي حاول تهديد مرمى الفيحاء في أكثر من مناسبة، إلا أن تألق حارس الأخير أورلاندو موسكيرا حال دون اهتزاز شباكه.

وكانت أخطر فرص اللقاء من نصيب التعاون عن طريق محمد الكويكبي، الذي أهدر فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني.

وأدار المباراة الحكم السعودي شكري الحنفوش، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي، ويكتفي الفريقان بحصد نقطة واحدة في الجولة الثالثة من المسابقة.