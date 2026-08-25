إصابة كريم الدبيس.. والأهلي يكشف موقف محمد عبد الله وكباكا

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة كريم الدبيس، التي تعرض لها خلال مباراة الشرقية إنبي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح جاب الله أن الدبيس تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال المباراة، مشيرًا إلى أن اللاعب بدأ بالفعل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل، تمهيدًا لتجهيزه والعودة إلى التدريبات الجماعية فور اكتمال جاهزيته.

وفي السياق ذاته، يواصل محمد عبد الله تدريبات التأهيل البدني، ضمن برنامجه العلاجي للتعافي من الآلام التي يعاني منها في الكاحل.

كما يخضع أحمد خالد «كباكا» لتدريبات تأهيلية، بعد معاناته من آلام في العضلة الأمامية، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الأهلي خلال الفترة الحالية لمواجهة زد، بعدما استأنف تدريباته على ملعب مختار التتش، عقب حصول اللاعبين على راحة بعد مباراة الشرقية إنبي.