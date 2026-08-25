منتخب مصر يتصدر تصنيف تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما

تصدر منتخب مصر لكرة القدم، تحت 23 عاما، تصنيف المنتخبات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، برصيد 28 نقطة، وفقا للتصنيف المعتمد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ليأتي في صدارة التصنيف متفوقا على جميع المنتخبات المشاركة.
وجاء منتخب المغرب في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، يليه مالي بـ16 نقطة، ثم غانا وجنوب إفريقيا بـ12 نقطة لكل منهما، وكوت ديفوار ونيجيريا بـ10 نقاط، وغينيا بـ9 نقاط، والنيجر بـ6 نقاط، والجزائر بـ5 نقاط، والكاميرون بـ4 نقاط، ثم الكونغو والجابون وزامبيا والسنغال برصيد 3 نقاط لكل منتخب.
ويشارك منتخب مصر مباشرة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر 2027، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028.