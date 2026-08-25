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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طبيب الأهلي: كريم الدبيس يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية

كريم الدبيس
كريم الدبيس
أ ش أ

أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعب الفريق كريم الدبيس، تعرض للإصابة بشد في ‏العضلة الخلفية، أثناء مشاركته في مباراة الأهلي الماضية أمام الشرقية إنبي ببطولة الدوري.‏

وأوضح طبيب الأهلي، أن اللاعب بدأ تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات فور تعافيه وجاهزيته.‏

من جهة أخرى، أكد حمد جاب الله، أن محمد عبد الله لاعب الأهلي يواصل تدريبات التأهيل البدني بسبب إصابته بآلام في الكاحل، فيما يؤدي أحمد خالد كباكا لاعب الوسط تدريبات تأهيلية من إصابته ‏بآلام في العضلة الأمامية.

الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق كريم الدبيس

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