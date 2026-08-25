«الأعياد عندنا مرتبطة بالأكل».. جمال شعبان يحذر من حلاوة المولد

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن جميع الأعياد الخاصة بالمصريين، للأسف، مرتبطة بالأكل.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن حلاوة المولد النبوي بها نسبة كبيرة من السكر والدهون، ولذلك على الجميع الحذر من تناول الحلويات بكثرة، لأن ذلك يسبب مشكلات على المدى البعيد والقريب.

ولفت إلى أن تناول السكريات بنسبة كبيرة قد يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، وأن الشخص يمكنه تناول قطعة واحدة خلال الاحتفال بالمولد النبوي.

وأشار إلى أنه يحذر مرضى السكر من النوع الثاني، أو من يتناولون الأنسولين، لأن تناول حلاوة المولد قد يسبب ارتفاع مستوى السكر في الجسم، وقد ينتج عنها بعض المشكلات الصحية.

وأوضح أنه يحذر الأسر من ترك الأطفال يتناولون وجبات أو حلويات بكميات كبيرة، لأن الطفل إذا زاد وزنه في الصغر، فقد يستمر معه الوزن الزائد طوال حياته.

وكشف أن زيادة الوزن تبدأ من الإفراط في تناول السكريات الصناعية، ولذلك علينا الاهتمام بالتغذية السليمة.