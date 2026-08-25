رئيس وزراء بريطانيا يخطط لزيارة أمريكا لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إنه يخطط لزيارة الولايات المتحدة، إلى جانب قادة أوروبيين آخرين، الشهر المقبل لمحاولة إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسماح لأوكرانيا بالوصول إلى مخزونات صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت".

جاءت هذه التصريحات في أعقاب زيارة بيرنهام إلى العاصمة الأوكرانية كييف أمس للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الخامسة و الثلاثين لاستقلال أوكرانيا، وذلك حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الثلاثاء/.

و شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - في كلمته أمس - على حاجة بلاده إلى المزيد من الدعم للدفاع بشكل أفضل عن نفسها ضد الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات.